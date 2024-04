Sterkhouder Jesper Daland spreekt zich uit over vertrek bij Cercle Brugge

De Noor Jesper Daland (24) scoorde een belangrijke goal voor Cercle Brugge tegen Anderlecht. Hij lijkt eind dit seizoen te vertrekken.

In het begin van de tweede helft scoorde Daland de belangrijke gelijkmaker voor Cercle Brugge tegen Anderlecht. Hij schonk de Vereniging zo opnieuw een punt, al had Denkey ook nog voor de drie punten kunnen zorgen.

"Het was veel te lang geleden dat ik nog had gescoord", zei Daland. "Ik weet niet hoeveel matchen we moeten teruggaan in de tijd." Het was van januari 2023 tegen KAA Gent geleden dat de Noor nog de netten had doen trillen.

Vertrekt Daland bij Cercle Brugge?

Of Daland dat nog eens zal doen in het shirt van Cercle valt nog af te wachten. Er staan nog vijf wedstrijden op het programma dit seizoen, daarna lijkt de toekomst van Daland niet meer in Brugge te liggen.

Vorig jaar leek hij al op weg naar Monaco, maar die transfer ging toen op het laatste moment niet meer door. "In voetbal is alles mogelijk, maar ik concentreer mij nu op Cercle Brugge en de Champions’ Play-offs."

"Elk jaar en bij elke club komen er spelers in aanmerking voor een transfer. Dat zal vroeg of laat ook wel eens bij mij gebeuren, maar nu is het nog niet aan de orde", besloot de Deen nog.