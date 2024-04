Brugge in 2024, zoals Standard in 2011? Club kan een historisch record behalen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft zestien punten behaald in zes speeldagen van de Champions Play-Offs. De Blauw-Zwart zitten op koers om de beste prestatie uit de geschiedenis van de Play-Offs te evenaren, of zelfs te overtreffen.

Enkele weken geleden zei iedereen nog dat Club Brugge geen enkele kans meer had in de titelstrijd. De lauweren leken bestemd voor de stad Brussel, na een gevecht tussen Union en Anderlecht.

Uiteindelijk eindigen de Bruggelingen het seizoen met een knal en zijn ze terug. Gekwalificeerd voor de halve finales van de Conference League, zijn de spelers van Nicky Hayen in topvorm en zijn ze, qua punten, op gelijke hoogte gekomen met RSC Anderlecht aan de top van het kampioenschap.

Kan Club Brugge het record van Standard breken?

Voor dit alles kon blauw-zwart rekenen op een opmerkelijk rapport: vijf overwinningen en een gelijkspel in de eerste zes wedstrijden. Ze strijden daarmee voor de beste prestatie in de geschiedenis van deze mini-competitie te evenaren of zelfs te overtreffen.

Het record wordt momenteel gehouden door Standard Luik, uit het seizoen 2010-2011, onder leiding van de betreurde Dominique d'Onofrio, vergezeld door de zekere Sergio Conceição. Op het nippertje gekwalificeerd voor de Play-Offs 1, behaalden de Rouches 26 punten op 30 en grepen ze net naast de titel.

Het mooie verhaal begon op het veld van Anderlecht op de eerste speeldag, waar Standard zegevierde met een bijzonder verjongd team. Het stamnummer 16 versloeg vervolgens Genk, Gent en Lokeren, voordat het gelijkspeelde in Brugge op de vijfde speeldag.

Kunnen de Blauw-Zwart hun waanzinnige opmars voortzetten?

De Rouches zouden niets meer laten liggen tot de laatste speeldag. Op bezoek bij Genk moest Standard winnen om een van de meest onverwachte overwinningen in de geschiedenis van ons kampioenschap binnen te halen. Eliaquim Mangala opende de score, Mehdi Carcela liep de ergste blessure uit zijn carrière op en de jonge Thibaut Courtois ontpopte zichzelf tot de held om de titel aan de Limburgers te schenken na de gelijkmaker van Kennedy.

Tien punten behalen in de laatste vier wedstrijden, dat is wat Club Brugge nodig heeft om het record van Standard te evenaren. Een prestatie die de Bruggelingen ook hun 19e kampioenschap in de geschiedenis zou opleveren.

De situatie van beide teams is enigszins vergelijkbaar (hoewel Brugge beter geplaatst was aan het einde van de reguliere fase), aangezien Club dit seizoen en Standard in 2011 bijna geen kans hadden om de titel te winnen bij aanvang van de Play-Offs. Kan Club de waanzinnige opmars tot het einde doortrekken?