Marc Degryse velt opvallend oordeel over de 37 miljoen euro voor Igor Thiago

Club Brugge geraakte zondag niet verder dan een gelijkspel tegen Cercle. Nochtans kreeg Igor Thiago de nodige mogelijkheden om de match te beslissen.

Marc Degryse volgde de geanimeerde Brugse stadsderby tussen Cercle en Club Brugge. De analist zag dat spits Thiago van Club Brugge twee enorme kansen miste.

“Ik wil niet populistisch klinken, maar dit was niet wat je mag verwachten van iemand van 37 miljoen. Twee keer kan hij het hoofd niet koel houden”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws over de Braziliaan. “Je vraagt je af of die van Brentford echt niets anders kunnen vinden voor 37 miljoen.”

Al geeft Degryse meteen wel toe dat Thiago een hectische week achter de rug heeft met de transfer naar de Premier League op het einde van dit seizoen.

Technische beperkingen van Thiago

“Ik kreeg tegen Cercle de indruk dat Thiago té veel wou tonen dat hij dat prijskaartje waard is. Het was opvallend hoe agressief hij in de duels ging. Hij is nog maar 22, maar na zo'n dolle week moet je net rustig blijven in het hoofd en de dingen niet extreem moeilijk maken.”

Degryse had al van het eerste moment dat hij Thiago bezig zag zijn twijfels. Vooral technisch gezien is het niet genoeg, al maakt hij met werkkracht en teamspirit enorm veel goed voor zijn ploeg.