Igor Thiago breekt het transferrecord van De Ketelaere, ook Gent, Anderlecht, Genk, Standard en Charleroi in top-10

Igor Thiago ruilt Club Brugge in voor het Engelse Brentford en tekent er zoals gezegd een contract voor vijf seizoenen. Dat doet hij voor een bedrag van 37 miljoen euro, al kan dat dankzij bonussen zelfs nog oplopen tot 42 miljoen euro.

We're delighted to announce the signing of forward Igor Thiago from Club Brugge 🙌



✍ The Brazilian has penned a five-year contract and will join us on 1 July