Donderslag bij heldere hemel: Igor Thiago heeft transfer naar Premier League voor absoluut recordbedrag beet

Igor Thiago is aan een paar weergaloze maanden bezig bij Club Brugge en dat heeft ook de topclubs in het buitenland wakker gemaakt. Vanuit de Premier League werd snel gehandeld én ook meteen een deal gevonden.

Igor Thiago ruilt Club Brugge in voor het Engelse Brentford. Dat heeft blauw-zwart ondertussen ook al toegegeven op zijn officiële kanalen. Hij tekende een contract in Engeland, maar doet het seizoen (uiteraard) nog uit op Jan Breydel.

De 22-jarige Braziliaan was aan weergaloze maanden bezig en trekt nu dus naar het nummer veertien uit de Premier League. Met de deal is 37 miljoen euro gemoeid, met bonussen kan dat zelfs nog oplopen tot een recordbedrag van liefst 42 miljoen euro.

Igor Thiago will join Brentford FC next season. 🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



But first, time to shine in 🔵⚫ until the end of the season. 🙏🏼 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2024

Het is opvallend, want Brentford was de voorbije maanden vooral aan het azen op Antonio Nusa. Het kwam zelfs bijna tot een transfer deze winter, maar de medische tests gooiden toen roet in het eten. De Engelse club heeft nu dus het geweer van schouder veranderd en gekozen om Thiago in huis te halen.

Met 26 doelpunten en 4 assists over alle competities heen zijn de statistieken van de spits weergaloos bij Club Brugge. Volgend seizoen zal hij ook in de Premier League hoge ogen proberen te gooien, dit seizoen wil hij eerst nog blauw-zwart aan een prijs helpen. Thiago tekende voor vijf seizoenen in Engeland.