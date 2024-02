Grootste commotie van het weekend in Cercle-Club: Gumienny velt zijn oordeel

De scheidsrechters in de Jupiler Pro League hebben een goed weekend achter de rug. De grootste commotie was er in de Brugse stadsderby.

Veel heibel met de beslissingen van de scheidsrechters was er op de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League niet.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny zag wel dat KRC Genk en Royal Antwerp FC hun voordeel kregen van de scheidsrechters, maar op het moment zelf leek er niemand echt om te geven, zo klonk het eerder.

De grootste commotie was er in de Brugse derby tussen Cercle en Club. Daar werden twee strafschopfouten niet zo beoordeeld door de scheidsrechter en de VAR van dienst in deze wedstrijd.

Eerst was er Miangue die Nielsen neerhaalde, daarna trok Vanaken aan Lemaréchal, maar in geen van beide gevallen werd door de wedstrijdleiding ingegrepen. Gumienny zou dat zelf wel gedaan hebben.

Twee keer clear and obvious in Cercle-Club

“Wat mij betreft had de bal hier twee keer op de stip gemoeten, maar gelukkig is de scheidsrechter wel consequent door ze allebei niet te fluiten”, klinkt het bij Gumienny in Het Belang van Limburg.

Uiteindelijk compenseren beide strafschopgevallen elkaar. “Als hij de ene wel geeft en de andere niet, was er veel meer heibel rond ontstaan.”

Het is voor Gumienny ook vreemd dat de VAR niet ingreep. “Als je de herhaling bekijkt vond ik het toch twee keer ' clear and obvious ', ja. Maar ook de VAR is hier rechtlijnig. Als hij bij de eerste fase laat begaan, kan hij moeilijk wel ingrijpen bij de tweede.”