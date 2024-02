Serge Gumienny zag Genk en Antwerp afgelopen weekend bevoordeeld worden door refs

Hele grote discussies waren er afgelopen weekend niet over de arbitrage. Toch zag Serge Gumienny Genk en Antwerp een mooi voordeel krijgen van de scheidsrechters.

In vergelijking met de voorbije weken waren de scheidsrechter dit weekend een stuk beter. Dat besluit ex-ref Serge Gumienny na het bekijken van alle wedstrijden van de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League.

Al waren er ook wel enkele zaken die te betwisten waren. Kleine zaken weliswaar, maar voor sommige ploegen maakte het toch wel het verschil. Gumienny kijkt dan vooral naar KRC Genk dat een doelpunt scoorde dat er eigenlijk niet had mogen komen.

“Het eerste doelpunt van Genk tegen RWDM valt bijvoorbeeld uit een hoekschop die er eigenlijk geen was”, zegt Gumienny aan Het Belang van Limburg. “Voor de arbitrage is dat toch redelijk vervelend.”

Goede scheids in Anderlecht-STVV

Ook Antwerp leek bevoordeeld te worden door de arbitrage, maar putte daar uiteindelijk geen voordeel uit. “In Antwerp - KV Mechelen heeft de scheidsrechter geluk dat Alderweireld zijn strafschop mist, want die vond ik persoonlijk wel heel licht gefloten”, gaat Gumienny verder.

In het algemeen kan gesteld worden dat het een geslaagd weekend was voor de scheidsrechters, met één heel goede wedstrijd. “In Anderlecht-STVV zag ik trouwens een prima prestatie van Bram Van Driessche. Als het goed is, mag het ook gezegd worden.”