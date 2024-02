Patrick Goots is overtuigd wat bij Antwerp voor de nederlaag tegen KV Mechelen zorgde

Royal Antwerp FC ging zaterdag in eigen huis onderuit tegen KV Mechelen. Patrick Goots wil niet al te zwaar tillen aan de nederlaag.

Patrick Goots had een nederlaag van Royal Antwerp FC tegen KV Mechelen niet ingecalculeerd in het slotakkoord van de reguliere competitie. Hij had 14 op 18 verwacht, maar dat wordt nu al bijzonder moeilijk.

Voor de analist is het duidelijk wanneer het misliep. “Alles is fout beginnen lopen vanaf de penalty die Toby miste”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Vorige week waarschuwde Goots al na de match in Molenbeek. “Toen zou ik Janssen de tweede strafschop Janssen hebben laten trappen. Hij is nu eenmaal de beste doelpuntenmaker van Antwerp.”

50 procent kans op een prijs

Al gaat het ook om veel meer dan dat. Het spel was middelmatig, zoals trainer Mark van Bommel zei, al kan dat ook wel eens gebeuren. “Dat kan al eens gebeuren, herinner u hoe Charleroi vorig seizoen op een diefje kwam winnen. Dat kon nu van Mechelen zeker niet gezegd worden, al beschouw ik de nederlaag van Antwerp als een accident de parcours.”

Het is aan de ploeg om het elan van 2024 terug te vinden. Vooral ook de bekerfinale halen is een absolute must. “Dan maakt Antwerp opnieuw vijftig procent kans op een prijs. In de vier resterende competitiematchen – Gent (uit), STVV (thuis), Kortrijk (uit) en Union (thuis) – mag daarentegen niet veel meer foutlopen om de kloof met de clubs bovenin overbrugbaar te houden.”