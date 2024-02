Cercle Brugge-coach Miron Muslic laat zich uit over "spectaculaire derby" en over geweldig doelpunt van Minda

Cercle Brugge speelde zondag 1-1 gelijk tegen Club Brugge. We kregen een fantastische derby te zien, vond Cercle-coach Miron Muslic.

Muslic is blij met het punt dat Cercle haalt na een wedstrijd van zo'n 104 minuten. "Een goed punt. Het was een fantastische derby vol met emoties, vuur en leuke momenten langs beide kanten. Het was een spectaculaire wedstrijd", reageerde hij voor de camera's van Eleven DAZN.

Alan Minda scoorde een geweldig doelpunt na een rush van zo'n 80 meter. Muslic was duidelijk onder de indruk. "Het was een pareltje. Heel onverwachts ook om eerlijk te zijn. We weten dat we gevaarlijk kunnen zijn na een corner met onze snelheid, maar dit is zeker een van zijn beste doelpunten ooit."

"Hij is snel en goed met de bal, maar kom op, zo'n doelpunt scoor je niet iedere week. Voor ons lijkt het op een doelpunt van het seizoen."

"We wilden deze wedstrijd winnen, dat was het plan ook. We kwamen niet op het veld om te overleven. Je moet natuurlijk ook de tegenstander respecteren, het is een klasse-ploeg. Het was de wedstrijd met de meeste emoties, maar de wedstrijden die volgen zullen ook moeilijk zijn", besluit de Cercle-coach.