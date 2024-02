Aast Club Brugge op Kevin Denkey? Dit is de stand van zaken in het dossier van de Cercle-aanvaller

Kevin Denkey wordt gelinkt aan Club Brugge. De aanvaller van Cercle Brugge wordt genoemd als de gedoodverfde vervanger voor Igor Thiago. Maar wat is er precies van aan?

We kunnen héél kort zijn: er is géén concrete interesse van Club Brugge in Kevin Denkey. Staat de naam van de 23-jarige aanvaller in het boekje van Vincent Mannaert? Zeker en vast. Maar die stelling is van kracht voor iedere beloftevolle speler op de Belgische velden.

Zou Denkey een mogelijke opvolger kunnen zijn voor Igor Thiago? Zeker en vast. De 25-voudig Togolees international bewees de voorbije maanden bij Cercle Brugge wedstrijd na wedstrijd dat hij klaar is voor een volgende stap in zijn loopbaan. En die stap zal hij deze zomer ook zetten.

© photonews

Tegelijkertijd beseft ook Club Brugge dat Denkey geen spek naar blauw-zwarte bek is. De aanvaller wordt gevolgd door clubs uit Engeland, Duitsland en Frankrijk. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op acht miljoen euro, maar een mogelijke transfersom zal een pak hoger liggen.

Wat is de vraagprijs van Cercle Brugge voor Kevin Denkey?

De Vereniging wil twintig miljoen euro voor de Togolees. Dat is een bedrag dat er automatisch voor zorgt dat de Belgische topclubs uit de markt worden gezet. En voor de stadsgenoten zal al zeker géén uitzondering worden gemaakt. En al zeker niet als diezelfde stadsgenoten net 37 miljoen euro hebben ontvangen voor hun spits...