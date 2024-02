Degradatievoetbal op zijn puurst: OH Leuven breekt niet door pantser van tienkoppig Charleroi

OH Leuven en Charleroi wilden in het King Power aan den Dreef met een deugddoende driepunter onderin wat proberen wegkomen. Nervositeit maakte zich echter meester van beide ploegen, waardoor we een vreselijke sof voetbal voorgeschoteld kregen.

Zowel OH Leuven als Charleroi telden na 25 speeldagen amper 24 punten. Wie won kon dus een beetje afstand nemen van de laatste vier ploegen in de stand en dromen van een makkelijk verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

En dat zorgde voor heel wat duels en vooral veel nervositeit. Op papier had coach Garcia van OH Leuven nochtans gekozen voor de aanval, met drie aanvallend ingestelde nieuwkomers. Opuku, Maertens en Sagrado kwamen in de ploeg, onder meer Joren Dom werd naar de bank verwezen.

© photonews

© photonews

Felice Mazzu van zijn kant leek naar Leuven te zijn gekomen om een puntje te halen. In een felle en bitse eerste helft was het vooral gele kaarten tellen, want tot kansen kwamen beide ploegen eigenlijk haast niet. Beide doelmannen moesten zich niet onderscheiden, al bracht de kruising wel redding op een inzet van Maziz.

Rusten deden we met een logische brilscore, vlak voor de koffie werd bij de bezoekers Etienne Camara uitgesloten met zijn tweede gele kaart. En dat resulteerde in nog meer duels en middenveldspel in de tweede helft, waarbij De Zebra's steeds minder aanstalten maakten om te gaan voetballen.

Kansarme wedstrijd eindigt op 0-0 tussen Leuven en Charleroi

OH Leuven kreeg wel een paar kansjes, maar het was te slordig in de zone van de waarheid en het ontbrak aan flitsend voetbal en creativiteit om de wedstrijd open te breken. De thuisploeg probeerde wel, maar kon niet door het pantser van de Carolo's breken;

De wedstrijd eindigde zo zoals hij begon: met een 0-0 brilscore. Een uitslag waar beide ploegen niet al te veel mee opschieten, maar in operatie redding zal achteraf misschien blijken dat vooral niet verliezen misschien wel het belangrijkste was.