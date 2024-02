Oscar Garcia uit flinke kritiek op bestuur van OH Leuven

OH Leuven speelde zaterdag 0-0 gelijk tegen Charleroi. Zo kregen we een scoreloos gelijkspel na een belangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud.

OH Leuven-coach Oscar Garcia is goed op de hoogte van het feit dat zijn spelers maar moeilijk weten te scoren. "We hebben geen speler die in de zestien van de tegenstander het verschil kan maken. In de tweede helft zag je dat we een speler missen die hem binnen kan duwen, zeker op centers, maar die hebben wij helaas niet", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Bij winst kon OHL uitlopen op de concurrenten en een zeer goede zaak doen. "Natuurlijk is dit een gemiste kans", weet Garcia. Nadien geeft hij nog wat kritiek op het bestuur van de club. "Maar ik wist wel dat we de spelers die ik gevraagd had op een bepaald moment zouden missen."

Toch is hij tevreden over zijn spelerskern. "Mijn spelers maken hun truitje wel nat. Ze strijden. Meer kan ik niet vragen. Dat we moeite hebben om doelpunten te maken is bekend, maar we gaan vechten om die play-downs te vermijden."