Eindelijk: speler durft waarheid te benoemen na draak van een degradatiekraker

Probeer maar eens wat zinnigs te schrijven over de wedstrijd tussen OH Leuven en Charleroi. Beide ploegen verloren uiteindelijk niet, maar daarmee is echt veel gezegd. Het niveau was dramatisch, aan beide kanten.

OH Leuven had misschien wel moeten winnen. Het was dominant én mocht na een uitsluiting voor Camara bovendien een helft met een man meer spelen. Het kwam echter niet verder dan één schot op doel, al had een pegel van Maziz op de kruising er evengoed in kunnen gaan.

"Als je maar één keer op doel schiet, dan weet je dat het moeilijk wordt om te winnen", besefte Ewoud Pletinckx achteraf bij Sporza. "Het is op zich goed dat we niet verloren hebben, maar we hadden de controle en wilden absoluut winnen. Het is soms moeilijker voetballen tegen tien spelers."

Daan Heymans wil het niveau van Charleroi opgekrikt zien

Daan Heymans van zijn kant was niet te beroerd om toe te geven dat de neutrale supporter ook niet de winnaar was van de draak van een partij: "Het niveau was gewoon slecht, van beide kanten", aldus de middenvelder van Charleroi.

"We waren gekomen voor drie punten, maar door die rode kaart wisten we dat we een helft voor een punt zouden moeten spelen. De ontgoocheling is groot, zeker voor de manier waarop. Het niveau moet omhoog in de vier matchen die nog komen."