Slechte match tussen Cercle en Club Brugge: "Hij was mee verantwoordelijk"

De derby tussen Cercle en Club Brugge kon de sportieve verwachtingen niet inlossen. En daar was volgens René Vandereycken wel een reden voor.

Sportief hadden de supporters van zowel Cercle als Club Brugge veel meer verwacht van de stadsderby, maar de spanning maakte echter veel goed voor de beleving van deze wedstrijd. Toch moet het gezegd worden dat het eigenlijk een slechte wedstrijd was.

“De scheidsrechter was niet de hoofdschuldige van die slechte match, maar hij was wel mee verantwoordelijk”, zegt analist René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Volgens Vandereycken liet hij veel te veel toe. “44 minuten lang weigerde hij om nog maar aan een gele kaart te denken. Daardoor kregen we steeds meer duels, want de verdedigers konden elk duel met dezelfde intensiteit aangaan.”

Cercle Brugge had gele kaarten moeten krijgen

De match van scheidsrechter Jonathan Lardot lag volgens Vandereycken dan ook in het verlengde van wat beide ploegen op de grasmat toverden.

Over één ding twijfelt Vandereycken alvast niet: de rode kaart voor Thiago. “Maar die tweede gele kaart had hij al eerder moeten krijgen, toen hij doorging op de keeper, eerst rood kreeg en na de VAR-interventie niks meer.”

Al hadden er ook aan de andere kant een pak gele kaarten mogen vallen. “Dat er van het trio Daland, Popovic, Van der Bruggen niemand geel kreeg, terwijl ze zoveel fouten maakten, is echt bizar.”