Flater van Mignolet? Vandereycken zegt wie schuld trof aan doelpunt van Cercle Brugge

Cercle Brugge speelde zondag 1-1 gelijk tegen Club Brugge. Als scoorde de Vereniging op een doelpunt dat er eigenlijk nooit mag komen.

De actie van Minda was schitterend, al was het heel erg zwak verdedigd van Club Brugge. Eigenlijk mag je een dergelijk doelpunt nooit tegen krijgen, zo oordeelt ook René Vandereycken in Het Nieuwsblad over deze spelfase.

“Het begon bij Mechele”, oordeelt Vandereycken. “Minda tikte in de eigen zestien meter de bal weg bij Mechele, die vervolgens op een paar seconden tijd al tien meter achterstand heeft. Hij kwam enkel nog terug omdat Minda op het einde vertraagde.”

Maar de grote schuldige is volgens Vandereycken niet Mechele, maar wel een andere speler van blauwzwart. “Het was toch vooral De Cuyper die in de fout ging, want die bleef maar wijken. Hij had veel slimmer moeten zijn.”

Geen flater van Mignolet

Hem van richting laten veranderen of ingrijpen met een tackle was nodig geweest om Minda te doen stoppen of vertragen. “Nu kon Minda lange tijd zijn snelheid aanhouden en zomaar trappen. Dat de andere ‘verdedigers’ op dat moment aanvallers waren, met Skov Olsen en Nusa, hielp uiteraard niet.”

Naar Mignolet moet volgens Vandereycken niet gewezen worden. “Oké, het schot was niet helemaal onhoudbaar. Maar het was zeker geen flater van Mignolet. De Cuyper trof de meeste schuld.”