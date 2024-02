Deila en Mignolet scherp na wereldgoal Minda, De Cuyper wijst ploegmaats met de vinger

Club Brugge heeft opnieuw punten laten liggen tegen stadsgenoot Cercle Brugge. Vooral over het tegendoelpunt waren ze bij blauw-zwart niet te spreken.

Op het uur pakte Cercle-doelman Warleson uit met redding op een kopbal van Meijer. Minda kreeg de bal in de voeten en begon aan een fenomenale solo en stak het hele veld over. De Ecuadoriaan hield maar liefst vier Club-spelers aan de praat en scoorde ook.

"Ik denk dat we op dat moment die fout moeten maken", zei Club-doelman Mignolet achteraf. "Maxim (De Cuyper, nvdr.) mag die fout niet maken, want hij is de laatste man. We hebben de kans een tactische fout te maken zodat zij niet in hun gewenste omschakelmoment kunnen komen."

Scherpe Maxim De Cuyper

Ook Maxim De Cuyper zelf, die bij de tegengoal betrokken was, gaf toe dat er eerder een fout moest gemaakt worden. "Voor mij is het simpel, we moeten Minda gewoon veel sneller neerhalen en een kaart pakken. Dan is er niets aan de hand."

"In die fase waren het Nusa en Skov Olsen die voor me liepen, het is op dat moment gewoon een beetje clever zijn om dat gewoon te doen voor de ploeg. Dan is die counter er uit. Het is een goal die sowieso vermeden kon worden."

Coach Ronny Deila was ook niet te spreken over de tegengoal. "Zij hadden één mogelijkheid en dat had nooit mogen gebeuren. Het was vijf tegen één. We moeten daar altijd een overtreding maken, die tegengoal hebben we aan onszelf te danken."