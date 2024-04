KV Kortrijk gelooft nog in redding: spelers komen met stevige woorden in aanloop naar duel met RWDM

KV Kortrijk verloor in eigen huis met 2-4 tegen RWDM en heeft zo zijn lot niet meer in eigen handen. Toch lijken ze bij De Kerels nog steeds te geloven in de redding. Al zal het niet makkelijk worden.

KV Kortrijk heeft nog weinig keuze. Als het zich nog wil redden (via de barrages), dan zal er moeten gewonnen worden op bezoek bij RWDM. En dus is het zaak om de rug snel te rechten na een zware opdoffer vorige week.

"We gaan nu ook wat geluk moeten hebben, want we hebben het niet meer in eigen handen", aldus coach Freyr Alexandersson eerder al in een reactie. "Maar we geloven er nog volop in dat de redding nog mogelijk is."

© photonews

En ook de spelers zijn duidelijk: "De nederlaag komt hard aan. We hebben er alles aan gedaan, maar het was een ferme dreun. De kopjes bij elkaar steken is het enige dat we konden doen, zodat we op bezoek bij RWDM wél kunnen winnen."

Nog drie matchen om operatie redding te verwezenlijken

"We hebben nog drie matchen om het te keren. Het kan echt nog, we moeten er gewoon in blijven geloven. De redding blijft mogelijk, we moeten er voor blijven gaan tot de laatste minuut", aldus kapitein Joao Silva in een reactie.

Ook Thierry Ambrose had wel wat te vertellen na de nederlaag tegen RWDM: "Het komt hard aan, maar we hebben maar één keuze en dat is verder doen. Het doet pijn als je de tegenstander een feestje hoort bouwen in de kleedkamers, maar je kan het enkel vergeten en op naar de volgende match."