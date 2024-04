Kritiek, maar ook hoop bij Kortrijk: "Dit is de Mickey Mouse League niet, maar zeker dat we ons nog kunnen redden"

KV Kortrijk heeft werk aan de winkel. Door de nederlaag in eigen huis tegen RWDM is het echt van moeten in Brussel. Coach Freyr Alexandersson blijft geloven in de goede afloop. "Al hebben we het niet meer in eigen handen."

"We brengen onszelf in een heel moeilijke situatie met twee individuele fouten en dan is er ook nog die strafschop. De fouten van die eerste twee goals is iets wat je in deze fase van de competitie overwinningen kan kosten."

De coach van KV Kortrijk had de nodige kritiek op de individuele fouten die gemaakt werden in een heel belangrijke wedstrijd. "De 0-2 die we slikken op een corner? Ik had die zelf weggewerkt had ik nog speler geweest."

Trots en veerkracht bij KV Kortrijk

"Het is onacceptabel op zo'n moment een goal te slikken op een corner. We maken de simpele dingen niet af en dan worden we afgemaakt aan de andere kant. We spelen niet in de Mickey Mouse League", aldus Alexandersson.

© photonews

Toch zag hij ook positieve zaken: "We hebben moed en trots getoond. We komen 85 keer in de grote rechthoek, bij andere ploegen zouden er dan vijf of meer goals binnenvallen. Efficiëntie is een probleem, maar we blijven werken."

"Ik ben blij met de veerkracht die we hebben getoond. Dat is ook iets dat we moeten meenemen naar de volgende wedstrijd tegen RWDM. Ik ben er zeker van dat het nog mogelijk is. We hebben het niet meer in handen, maar we gaan er vol voor."