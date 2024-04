Klopp gooit de handdoek, Engelse media zien 'afscheid in mineur': "City en Arsenal gaan geen twee keer verliezen"

De Engelse titelstrijd komt in zijn definitieve plooi te liggen. Liverpool verloor zaterdag al punten tegen West Ham (2-2) en mag de hoogste eer stilaan vergeten. Ook afscheidnemend coach Jürgen Klopp gooide de handdoek al.

Klopp moest gepusht worden om over de titelkansen te spreken. "Zoals ik eerder al zei: wij moeten onze wedstrijden winnen en dat hebben we niet gedaan. Manchester City en Arsenal spelen niet alsof ze nog twee of drie wedstrijden zullen verliezen', haalde hij de schouders op.

Arsenal heeft 77 punten, maar komt vandaag nog in actie. Liverpool heeft er 75 en City 73, maar de Citizens hebben drie matchen minder gespeeld. "Ik ben niet boos of wat dan ook, maar ik ben er gewoon niet mee bezig."

"Wij moeten uiteindelijk onze eigen wedstrijden winnen", aldus Klopp, die wel nog 84 punten kan bereiken. "Dat is een mooi doel en dat is de manier waarop ik momenteel denk. Maar het is een tijdje geleden dat er een ploeg met 84 punten kampioen werd in de Premier League. Het spijt me, veel beter nieuws heb ik niet."

De Engelse media konden het zich permitteren om harder te zijn. "De hoop op een Premier League-titel valt in duigen", kopt Sky Sports na de remise.

"Het gelijkspel van Liverpool is een deuk in de titel-hoop", komt de BBC tot een soortgelijke conclusie. The Sun schrijft dat de Premier League-droom 'bijna voorbij' is voor The Reds.