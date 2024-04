Vanhaezebrouck reageert met geniale quote op Club Brugge-geruchten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hein Vanhaezebrouck stopt ermee bij KAA Gent na dit seizoen. Zijn contract wordt niet verlengd en de vraag is waar (en of) de coach nog aan de slag zal gaan. De voorbije dagen deed het gerucht de ronde dat Club Brugge geïnteresseerd is.

Na de wedstrijd tegen Westerlo werd Vanhaezebrouck voorzichtig aan de tand gevoeld door de interviewer van Eleven/DAZN. Die wou weten of het klopte dat hij al gesproken had met "een invloedrijke man bij een blauw-zwarte club". Daarmee verwees hij uiteraard naar Bart Verhaeghe, eigenaar en voorzitter van Club Brugge. De twee zouden volgens de geruchten immers al samengezeten hebben over de functie van technisch directeur. Daar werden eerder de namen van Francky Dury en Hugo Broos voor gelost, maar sindsdien is daar nog weinig over te horen geweest. Club wil de structuur zo snel mogelijk volledig hebben en een nieuwe technisch directeur is broodnodig. Vanhaezebrouck reageerde op zijn typische manier met een geniaal antwoord. "Denderleeuw! Dat is blauw-zwart, denk ik", zei hij met een knipoog. "Timmy Simons kan naar hier komen en ik naar daar. We kunnen ruilen." Alle gekheid op een stokje. Vanhaezebrouck zal pas iets over zijn toekomst zeggen na de laatste match van het seizoen. Tot dan wil hij de rust bewaren.