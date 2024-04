🎥 Het geluk van de kampioen? Speler Genk moet door het stof na monumentale blunder tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge kwam in Genk op voorsprong in de eerste helft door een monumentale blunder van Mark McKenzie. Hij vergat een voorzet van Sabbe weg te koppen, waardoor die pardoes in doel belandde.