Walter Baseggio ziet enorm wapen in titelstrijd: "De andere ploegen gaan bang zijn"

Union heeft zich na de winst tegen Antwerp weer in de titelstrijd gemoeid. Met dank aan Cameron Puertas, die net op tijd zijn beste niveau haalt. En de pareltjes van vrije trappen aan elkaar rijgt. Walter Baseggio is onder de indruk.

Baseggio was in zijn tijd bij Anderlecht ook een begenadigd vrijschopnemer. “Je ziet bij hem dat het een gave is. En die heeft hij ongetwijfeld al van kleins af. Hoe Puertas zich positioneert als hij een vrije trap neemt, hoe hij trapt…", analyseert hij bij HLN.

Puertas heeft echter nog meer wapens. "Maar ook zijn passing is zó goed. Dat is een troef. Zeker in het moderne voetbal, waar details steeds meer over wedstrijden beslissen.”

“Weet je: je moet kijken naar de manier waarop hij de bal neerlegt bij een vrije trap. Puertas weet al lang op voorhand wat hij gaat doen en hoe hij wil trappen - hij beslist niet op het moment zelf. Als het dan ook lukt… Die goal tegen Antwerp. Magnifique. Die bal paste perfect.”

Dat hij zijn traptechniek twee matchen op rij etaleerde, zal ook een voordeel worden voor Union. “De andere ploegen gaan bang zijn om fouten te maken net buiten de zestienmeter. Ze weten nu dat Puertas het momentum mee heeft en dat hij niet zal twijfelen."

"Maar we zouden hem tekort doen, mocht het enkel gaan over zijn traptechniek. Puertas is gewoon héél belangrijk voor dit Union. Zijn evolutie in de laatste maanden is opmerkelijk. Hij brengt iets extra’s."