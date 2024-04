Hooligan relativeert 'het wereldje': "Met hooligan van Anderlecht naar KV Mechelen"

Tourist LeMC is een fervent Antwerp-supporter. Samen met Chino, een man uit hooliganwereld, maakte hij een documentaire over de terugkeer van het hooliganisme en wat die mannen drijft.

Tourist had de hulp van Chino nodig om in het wereldje binnen te geraken. De man relativeert ook de manier waarop hooligans met elkaar omgaan. “Dit weekend ga ik met een hooligan van Anderlecht naar een match van KV Mechelen kijken", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"En binnenkort spreek ik af met iemand van Lierse, want onze zonen gaan daar voetballen. Dat is een groot misverstand over hooligans: hoe groot de rivaliteit ook is, wat op de voetbal gebeurt, staat los van de privé.”

Al zou Chino ook zonder het geweld kunnen. Voor velen binnen het wereldje is het echter een uitlaatklep. Niet toevallig is het na corona stevig opgekomen. Zowat alle hooligans zijn dan ook mannen met te veel testosteron.

“Wat niet wil zeggen dat alle hooligans figuren zijn als Andrew Tate (een Amerikaans-Britse influencer die bekendstaat voor zijn haat tegenover vrouwen, red.)”, zegt Tourist LeMC.

“Het is niet zo dat elke hooligan vindt dat je pas een man bent als je geweld gebruikt. Ik ben tegen geweld, maar ik heb er geen problemen mee als vijftig van die hooligans afspreken om in een bos te gaan vechten zonder iemand anders lastig te vallen."

"Als er geen foto’s van gemaakt worden, zouden we niet eens weten dat die bosfights bestonden. Je kunt dat vergelijken met kooivechten.”