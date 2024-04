Waarom Xabi Alonso weigerde toe te geven aan vereleiding Bayern München

Bayern München heeft er alles aan gedaan om Xabi Alonso binnen te halen. Het liep echter op een sisser af.

Hoeness wou graag een gesprek hebben met Xabi Alonso. Al was hij al gewaarschuwd door zijn vrouw dat het niet goed ging aflopen. "Mijn vrouw zei al tegen me: als hij karakter heeft, komt hij niet. En als hij geen karakter heeft, dan zegt hij ja. Zoals altijd had ze gelijk. Alonso vertelde ons dat hij nog niet klaar met zijn meesterwerk bij Leverkusen was. En dat veel spelers voor hem waren gekomen. Daardoor kon hij niet weg."

Alonso heeft bij Leverkusen nog een contract tot medio 2026. De Duitse titel is al binnen, maar nu kan nog de Europa League en de Duitse beker volgen. "We hebben hem benaderd en hij heeft ons afgewezen, omdat hij een grote persoonlijkheid is. Hij gaat nergens heen. Dat maakt van hem een Bayern-trainer voor de toekomst."

Tussen Hoeness en Thomas Tuchel klinkt het niet helemaal. Dit is één van de redenen ook dat de trainer op het einde van het seizoen Bayern München verlaat. "We kunnen het goed vinden, maar hij denkt anders over voetbal. Hij denkt dat hij spelers als Alphonso Davies, Pavlovic en Jamal Musiala niet beter kan maken. Hij wil alleen nieuwe spelers kopen. Ik denk dat je juist samen moet werken en vertrouwen moet geven."