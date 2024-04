Het overkomt de besten: wanneer zelfs Hein Vanhaezebrouck een plan volledig in rook ziet opgaan

Het is niet omdat het goed afgelopen is dat het plan van Hein Vanhaezebrouck ook gelukt is. Julien De Sart staat op een kaart van een schorsing en werd daarom op de bank gezet tegen Westerlo, met het oog op KV Mechelen. Alleen moest diezelfde De Sart uiteindelijk toch nog opdraven.

Was die invalbeurt voorzien? "Neen", is het duidelijke antwoord van Hein Vanhaezebrouck. "Het was het opzet dat Julien De Sart de hele match gespaard zou worden, om hem zeker niet te moeten missen tegen Mechelen." Aangezien het spel zo stroef liep tegen Westerlo, speelde De Sart alsnog het laatste halfuur.

Instructies van Vanhaezebrouck

"Met hem en ook Gerkens erbij was het verschil enorm. Die twee wissels doen heel de boel keren. Het was een absolute noodzaak om hen in te brengen." Uiteraard drukte Vanhaezebrouck De Sart op het hart om liefst geen geel te pakken. Al mag je in zo'n houding ook niet overdrijven, anders heeft het geen zin om op het veld te staan.

"Ik heb Julien ook gezegd: als iemand alleen op doel af gaat en het nodig is, pak die gele kaart dan maar. Hij heeft zich een paar keer moeten inhouden, maar hij was verstandig." Volwassenheid in zijn spel leggen is dan ook geen probleem. Dat is gebleken. Wat heeft de voetballer in kwestie zelf over deze hele zaak te zeggen?

"Ah, heeft de coach gezegd dat hij mij normaal niet ging inbrengen? Dat wist ik niet. Hij heeft me goed ingepeperd om op te passen voor een gele kaart. Tussen februari en mei ben ik met vier gele kaarten blijven staan. Ik ben dus wel gewoon om op een kaart van een schorsing te staan", weet De Sart ons te vertellen.

De kwinkslag van De Sart

De middenvelder beseft ook wel dat het niet altijd mogelijk is om het ideale scenario te kiezen. "Soms moet je gewoon wel een kaart pakken. Misschien pak ik er wel eentje op het einde van de play-offs, maar niet in de laatste match", besluit hij met een kwinkslag.