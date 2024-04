Zorgen 'bedenkelijke deals' voor problemen? Eigenaar van club uit Jupiler Pro League in het vizier van buitenlandse inlichtingendiensten

De voorzitter van KVC Westerlo ligt onder vuur. Verschillende buitenlandse inlichtingsdiensten zouden Oktay Ercan op de radar hebben. Het zou daarbij gaan over bedenkelijke deals met bedenkelijke regimes.

Voorzitter Oktay Ercan is de man die al heel veel geld in Westerlo gepompt heeft. Samen met vicevoorzitter Hasan Cetinkaya is hij op een missie om zich als goedbedoelende eigenaars in België een naam te maken voor zichzelf.

Daarom dat Ercan en Cetinkaya ook enorm gepikeerd reageerden toen de salonremise tegen Genk hun blazoen besmeurde. Maar niet alles loopt even goed, zo blijkt volgens La Libre Belgique. De sterke man zou namelijk op de radar staan van de inlichtingendiensten.

Ercan is als CEO van de Turkse holding Barer een zakenpartner van diverse Afrikaanse landen en regimes. Barer is een producent van militair textiel in onder meer Soedan, Nigeria en Ivoorkust - bedenkelijke regimes volgens de krant.

Ook Het Laatste Nieuws is duidelijk over de zaak. Zij wijzen op een klacht die werd ingediend na vele contacten met voormalig dictator Omar al-Bashir van Soedan. Ondertussen heeft Oktay Ercan zelf ook de Soedanese nationaliteit.

De Belgische inlichtingendiensten willen niets over de zaak kwijt. Sowieso worden heel veel mensen (jaarlijks) gecontroleerd, weet de krant. We volgen de situatie sowieso voor u op en zodra er meer nieuws is, zal u het vernemen.