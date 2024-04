Alderweireld en co gaan op zoek naar oplossingen tegen Union: "Alsof er geen drive is bij ons"

In de play offs nog iets halen wordt heel lastig voor Antwerp. Het lijkt erop dat ze het komende duel tegen Union vooral als generale repetitie zullen aanwenden voor de bekerfinale.

Deden ze dat afgelopen donderdag ook, repeteren? Dan hebben ze toch een stevige les geleerd van hoe het niet moet tegen Union. De Brusselaars gingen namelijk met 0-3 winnen op de Bosuil. Antwerp bleef met één schot tussen de palen achter.

Tactisch geen oplossingen

"Het was echt niet goed genoeg, we creëerden te weinig", vertelde Wijndal eerlijk na de wedstrijd. Voor diens kapitein Toby Alderweireld is het ook zoeken naar oplossingen. Van één ding is hij wel zeker: "Het is niet alleen de aanval die wat stilgevallen is."

Ook trainer Mark Van Bommel zag dat het niet goed was en wisselde enkele keren van systeem. Janssen begon de partij mee in de spits maar eindigde op het middenveld. Keita verklaarde de tactische keuze: "De coach wou veranderen. Matazo ging eraf zodat ik alleen de verdedigende middenvelder zou zijn en we met twee aanvallende middenvelders gingen spelen maar het is niet gelukt om de wedstrijd te doen kantelen", zuchtte hij.

Alles op de bekerfinale

Nog twee duels en dan trekt Antwerp naar de Heizel voor de bekerfinale tegen Union. Dan zal de Great Old toch uit een ander vaatje moeten tappen, al zien kapitein en trainer het anders dan de buitenwereld. "Het heeft niets met wilskracht of drive te maken", claimden ze allebei.

"Het draait gewoon niet 100%, dat kan gebeuren. We kwamen tegen Union overal net iets te laat en dan lijkt het dat er geen drive in zit maar die is er wel", aldus Alderweireld. En nu? Alles op de bekerfinale? "Dat wordt onze belangrijkste wedstrijd", is de Antwerpse kapitein eerlijk.