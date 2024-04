Zoon van Marc Degryse maakt bijzondere transfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marc Degryse kennen we allemaal als speler van Club Brugge en Anderlecht. Zijn zoon Darren Degryse speelt momenteel wel nog in de Vlaamse amateurreeksen. En hij heeft nu een verrassende transfer gemaakt.

De 22-jarige Darren Degryse speelt momenteel bij Oostkamp in de Tweede Amateurklasse. Volgend seizoen zal hij die club echter verlaten voor een eerder verrassende nieuwe club uit dezelfde reeks: KRC Harelbeke.

Zoon van Marc Degryse

Dat lijkt een stapje terug. Oostkamp staat achtste in Tweede Amateurklasse B, Harelbeke pas zestiende. Het team is nog volop aan het vechten tegen degradatie naar de Derde Amateurklasse, wat een extra domper zou zijn.

Nochtans was er meer interesse voor Degryse dan enkel van Harelbeke. Grotere clubs wilden hem ook inlijven, maar volgens Het Nieuwsblad heeft hij dus wel degelijk gekozen voor de West-Vlamingen van Harelbeke.

Nieuw avontuur bij Harelbeke

Bij De Ratten vindt hij ex-coach Kurt Delaere terug. Mogelijk kan hij met hem opnieuw werken richting een hoger klassement in de komende jaren. Op termijn droomt Degryse nog altijd van profvoetbal, maar dat lijkt elk jaar lastiger te gaan worden.

De jonge Degryse was dit seizoen goed voor al negen doelpunten en is daarmee een van de sterkhouders van Oostkamp. Toch kiest hij volgend seizoen dus voor een compleet nieuw project. Om naar uit te kijken, zoveel is duidelijk.