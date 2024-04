Nederlandse journalist is zeker: "Van Bommel heeft het niet meer naar zijn zin, Overmars gaat ook vertrekken bij Antwerp"

Het gerucht hangt al een tijdje in de lucht dat Mark van Bommel straks Antwerp zal verlaten. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, onthulde in de podcast Kickoff dat het zo goed als zeker is dat Van Bommel en Marc Overmars volgend seizoen niet meer op de Bosuil zullen zijn.

Van Bommel zijn naam viel al bij AC Milan, maar die lijken te gaan kiezen voor Julen Lopetegui. Maar de Nederlandse succescoach van Antwerp weet dat straks ook nog meer sterkhouders verkocht zullen worden bij The Great Old. Het was dit jaar al veel minder, maar volgend seizoen zou Antwerp mogelijk niet kunnen meestrijden voor de prijzen. "Van Bommel gaat weg, en volgens mij Overmars ook", onthult Driessen. "Die zijn klaar daar. Die voorzitter (Paul Gheysens, red.) heeft zoveel financiële problemen, die kan zijn afspraken niet meer nakomen." Ook bij het Belgische journaille leeft die mening. "Bij Duitsland - Nederland kwamen Mike en ik een verslaggever van Het Laatste Nieuws tegen en die zei al dat dat in de pijpleiding zat. Van de week hoorde ik dat het einde verhaal is." Antwerp verkocht dit seizoen ook al Arthur Vermeeren aan Atlético Madrid en daar zal het niet bij blijven. "Die ploeg is ook geen schim meer van de ploeg die vorig jaar kampioen is geworden", aldus Driesen. Gheysens heeft de afgelopen jaren miljoenen in Antwerp gepompt, maar lijkt deze zomer de vinger op de knip te houden. Overmars en Van Bommel behaalden hem een titel en een beker, maar zonder werkmiddelen zien de Nederlanders het minder zitten.