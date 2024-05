Target van KAA Gent en Antwerp onder vuur: 'Club gebruikt om interesse aan te wakkeren'

In Nederland is heel wat te doen over Amane Romeo. De 21-jarige middenvelder zou in de belangstelling staan van heel wat clubs.

Het Zweedse fotbolldirekt laat weten dat Amane Romeo, een 21-jarige middenvelder, heel wat interesse geniet van Europese ploegen voor een transfer. KAA Gent, Royal Antwerp FC, Celtic en Feyenoord werden genoemd als mogelijke bestemmingen voor de speler van BC Häcken. Vooral Feyenoord zou al ver staan in het dossier. Het gerenommeerde en doorgaans goed 1908.nl dat over Feyenoord bericht zegt dat die geruchten helemaal niet kloppen. Ze zouden door het management van Romeo aan het Zweedse medium doorgegeven zijn om de interesse in de Ivoriaan aan te wakkeren. Navraag aan de betrokkenen bij Feyenoord zelf zou aan het licht gebracht hebben dat er geen belangstelling is van de Nederlandse club en dat er ook geen concreet contact, laat staan een bod geplaatst werd. Romeo ligt nog tot 2026 bij de club onder contract. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro, daar waar het management van de speler goochelde met bedragen tussen de 5 en 7 miljoen euro.