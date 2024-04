Het zal toch niet waar zijn? Grote zorgen over basisspeler Rode Duivels na blessure

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Youri Tielemans moest gisteren geblesseerd de wedstrijd tegen Chelsea staken. De middenvelder van Aston Villa had pijn aan de lies. Met nog een kleine twee maanden tot het EK is dat zorgwekkend.

Tielemans greep naar de lies en ging zwaar ontgoocheld naar de kant. “We moeten wachten tot morgen (vandaag, red.) om de ernst in te schatten”, zei coach Unai Emery. Maar hij mist dus mogelijk de rest van het seizoen.

En dan is het afwachten of hij fit geraakt voor het EK. Hij ging zonder contact liggen en sloeg meteen met de vuist op de grond. Wat nooit een goed teken is. “We zullen moeten accepteren als ze (ook doelman Martínez viel geblesseerd uit, red.) één, twee, drie weken buiten strijd zijn", zuchtte Emery.

Tielemans dreigt zo de ontknoping van de Premier League te missen. Na een moeilijke start is hij er onbetwist basisspeler geworden. Aston Villa doet mee voor de Champions League-plaatsen en staat in de halve finale van de Conference League.

Ook bij de Rode Duivels heeft hij een belangrijke rol. Onder Domenico Tedesco speelt hij bijna altijd. Hij scoorde onlangs nog twee keer tegen Engeland op Wembley in een oefenmatch.

Zo'n blessure kan twee weken in beslag nemen, maar kan ook zes weken duren, afhankelijk van de ernst. In dat laatste geval wordt het EK nipt.