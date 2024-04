St Totteringham's Day: Arsenal betaalt bibbergeld, maar houdt titeldromen levendig

In de Premier League stonden op zondag een aantal heel belangrijke duels op het programma. Arsenal moest zo op bezoek bij Tottenham winnen om de titelstrijd helemaal levendig te houden en druk te zetten op Manchester City.

Leandro Trossard begon in de basis bij Arsenal en zag zijn team een weergaloze eerste helft spelen. Eerst was er een owngoal van Hojbjerg, daarna was Kai Havertz de man van The Gunners in de Noord-Londense derby.

Eerst lepelde hij de 0-2 tot bij Saka, daarna kon hij zelf de ruststand op 0-3 zetten. Toen Trossard even na het uur gewisseld werd had zijn team nog steeds alles onder controle, maar daarna liep het wel nog bijna verkeerd.

© photonews

Eerst Romero en daarna Son via de stip zorgden ervoor dat het in de slotfase nog een paar minuten spannend werd. Verder dan 2-3 kwam Tottenham echter niet meer, waardoor Arsenal een goede zaak doet in de stand.

St Totteringham's Day: Arsenal grijpt macht in Noord-Londen

Het heeft nu 80 punten, vier meer dan Manchester City dat wel nog twee wedstrijden minder gespeeld heeft - eentje daarvan later op zondag. Bovendien is er door de zege van Arsenal tegen de grote rivaal ook nog iets anders officieel.

Het is vandaag namelijk St Totteringham's Day. Dat is de dag waarop in een seizoen Tottenham niet meer boven Arsenal kan eindigen in de stand. Tottenham kan zelfs met vijf overwinningen niet meer het puntenaantal van Arsenal evenaren.