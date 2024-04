Karel Geraerts witheet na VAR-drama

Niet enkel in België ligt de VAR al eens onder vuur. Dat is ook soms het geval in Duitsland, waar in de tweede Bundesliga dit weekend een wedstrijd van het Schalke 04 van Karel Geraerts voor hommeles zorgde.

De match tussen Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf eindigde op een 1-1 gelijkspel. Karaman scoorde voor de thuisploeg, Tanaka maakte gelijk voor de bezoekers. En daardoor is de club uit Gelsenkirchen nog steeds niet officieel gered. Schalke 04 heeft nu 37 punten en dat zijn er vijf meer dan het team op de barrageplaats (Wehen Wiesbaden) en zes meer dan Hansa Rostock op een rechtstreekse degradatieplaats. Er zijn nog drie speeldagen te gaan in Duitsland. VAR-drama in blessuretijd In blessuretijd kreeg Schalke 04 nog een strafschop, maar na tussenkomst van de VAR werd daar opnieuw van afgezien. Karel Geraerts ging daarop na de wedstrijd zijn gelijk nog proberen te halen bij scheidsrechter Harm Osmers. Het was een enorme domper na een nochtans goede wedstrijd voor Schalke 04 tegen het nummer drie uit de tweede Bundesliga. Eens Schalke 04 gered is, kan er gedacht worden aan gesprekken over de toekomst van Geraerts. Club Brugge wordt al langer dan vandaag genoemd als mogelijke nieuwe club voor de coach van de Duitse club. De komende weken mag er mogelijk meer nieuws verwacht worden.