Handspel of niet? Hoofdrolspeler Daland, scheidsrechter en Rits geven hun mening

Anderlecht schreeuwde in de 95ste minuut nog om een penalty na handsspel van Jesper Daland in de zestien. Scheidsrechter Lambrecht en de VAR gaven echter geen krimp.

Vorige week tegen Racing Genk kreeg Anderlecht in de slotfase nog een penalty tegen na handspel van Sardella in de zestien. Zeqiri miste niet en paars-wit verloor zo in de toegevoegde tijd nog met 2-1 van de Limburgers.

Tegen Cercle Brugge schreeuwde Anderlecht bij een 1-1 stand zelf om een penalty na handspel van Daland. De Deen verdedigde eerst met de handen op de rug, maar haalde die weer van zijn rug toen de bal in zijn buurt was.

Geen handspel van Daland

Daland kreeg de bal tegen zijn hand in de zestien, maar een penalty kreeg paars-wit niet. "De bal gaat eerst tegen mijn been, voordat hij tegen mijn hand gaat", zei Daland achteraf in een reactie bij ons. "En de bal gaat ook naar buiten."

"De scheidsrechter zei me na de wedstrijd dat het daardoor geen penalty was", vulde Daland nog verder aan. Mats Rits bevestigde wat Daland zei. "De bal gaat eerst tegen zijn been en dus is het blijkbaar geen penalty."

Anderlecht leed zo duur puntenverlies, ook al was er ook de afgekeurde 1-2 van Amuzu. Door het 1-1 gelijkspel tegen ziet Anderlecht in de stand Club Brugge op gelijke hoogte komen. De laatste vier wedstrijden worden dus nog bijzonder spannend.