'Special Forces' Deschacht: "Met neus op de feiten gedrukt dat ik in mijn leven vaak verwend ben geweest"

Olivier Deschacht heeft deelgenomen aan het VTM-programma 'Special Forces'. Bekende Vlamingen testten er de grens van hun limieten af en gingen erover. Voor Deschacht een kolfje naar zijn hand.

Deschacht heeft zich geamuseerd, maar heeft ook afgezien. "In het voetbal ben je áltijd een nummer. De ene dag ben je de beste en een week later kan je de slechtste zijn en meteen door twee andere spelers vervangen worden", zegt hij bij Primo.

"Als voetballer voel je constant die concurrentie en druk om te presteren. Wisselende successen en tegenslagen maken deel uit van het voetbal, maar omdat er zoveel geld mee gemoeid is, kan je van het ene op het andere moment vervangen worden. Die voortdurende onvoorspelbaarheid en veranderlijkheid veroorzaken emotionele ups en downs die voetballers maar al te goed kennen."

Maar hij heeft ook zichzelf leren kennen. Ik weet nu meer dan ooit wie ik ben en wat mijn kwaliteiten zijn, maar ook wat mijn werkpunten zijn. Desondanks heb ik vooral enkele zaken bevestigd gezien."

En die zaken waren ook al duidelijk in zijn voetbalcarrière. "Dat ik een doorzetter ben en niet snel plooi of breek. Meer dan eens wilde ik de handdoek in de ring gooien. Maar in mijn carrière kende ik ook veel tegenslagen en heb ik ook nooit opgegeven."

"Ik heb blessures gehad, kwam op de bank terecht, had ruzie met trainers... Toch ben ik nooit de moed verloren en ben ik altijd blijven vechten. Bij 'Special Forces' was dat ook het geval. In Zuid-Afrika werd ik ook wel met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik in mijn leven vaak verwend geweest ben.