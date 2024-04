KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt schept duidelijkheid over blunder die overwinning van Club Brugge inleidde

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 0-3 verloren van Club Brugge. Toch een zure nederlaag, aangezien alle doelpunten vermijdbaar waren.

Efficiëntie is een woord dat veel aangehaald werd na afloop. KRC Genk domineerde de wedstrijd, maar het was Club Brugge dat uiteindelijk op voorsprong kwam.

Doelman Maarten Vandevoordt zag dat het te makkelijk ging. "Ze hebben vier kansen gehad en ik denk dat er drie binnen gaan. Gewoon veel te gemakkelijk wel."

De 0-1 kwam er na een zeer vreemd doelpunt. Sabbe wilde een voorzet geven, McKenzie lijkt de bal weg te gaan koppen, maar dat gebeurt uiteindelijk niet waardoor hij zijn doelman verrast.

"Die voorzet komt en ik zeg 'away', in de zin van kop hem weg", verduidelijkt Vandevoordt na afloop. "En dan kwam die bal plots heel snel tot bij mij waardoor ik te laat kwam."

"Misschien was het een miscommunicatie. Maar goed die dingen horen erbij, het is wel zuur", besluit de doelman.

Ergens kunnen we McKenzie nu wel begrijpen. Als de doelman 'away' roept, moet hij dan aan de kant gaan of het leer wegkoppen.