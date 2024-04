Georges Leekens laat zich uit over strijd in Jupiler Pro League: "Die spelers zou ik niet opstellen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondagavond is mogelijk de beslissing gevallen in de play-downs. Als RWDM in eigen huis wint van KV Kortrijk, dan zijn zowel de Kerels als Eupen zeker van degradatie en spelen de Brusselaars nog een barragewedstrijd tegen Deinze, Zulte Waregem, Lommel of Patro Eisden.

Charleroi is zeker van plaats dertien, RWDM kan zich verzekeren van plaats veertien als het wint van KV Kortrijk. Voor De Kerels is het dus een kwestie van de laatste strohalm te grijpen. Makkelijk zal dat zeker niet worden. Met een gelijkspel is het mathematisch nog mogelijk, maar eigenlijk moet er gewonnen worden om nog te mogen dromen van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Georges Leekens is ex-coach van KV Kortrijk en heeft zich uitgesproken over de zaak. "Ik stel me vragen bij de stresbestendigheid van de ploeg. Degradatiestress is een heel andere stress in vergelijking met kampioenenstress. Alles draait nu om geloof en vertrouwen naar de laatste wedstrijden toe." Gaat enkel nog over winnen Hij heeft dan ook een verregaande tip voor coach Freyr Alexandersson: "Spelers die er niet meer in geloven? Die zou ik niet meer opstellen", aldus de gewezen bondscoach. "Je moet op zoek naar winnaars in de ploeg." "Je moet mannen hebben die punten willen pakken. Je moet hen inprenten dat ze geen fouten gaan maken, maar de tegenstander fouten gaan laten maken. Het gaat niet meer over mooi voetbal, maar over winnen."