Brandon Mechele reageert op schrikwekkend moment dat hij Genk-spits Tolu hielp die onwel werd en neerzeeg: "Het was echt beangstigend"

Club Brugge heeft met 0-3 gewonnen op het veld van KRC Genk op zondag. Toch ging het op een bepaald moment heel even niet meer om het voetbal...

Kort na het uur, bij een 0-1 stand, werd het even stil in de Cegeka Arena. Genk-spits Tolu zeeg naar de grond, al had Club Brugge-verdediger Brandon Mechele hem stevig vast.

Mechele vertelde na afloop hoe de situatie verliep. "Dat was echt raar. Ik ben blij dat het goed gaat met hem. Ik dacht dat hij mij wou vastpakken en wegduwen om snel een vrije trap te nemen", begon hij.

Tolu ging neer en meteen blies scheidsrechter Visser enorm veel op zijn fluitje. De verzorgers sprintten naar Tolu die even verzorgd werd op het veld. Gelukkig werd meteen duidelijk dat Tolu bij bewustzijn was.

"Hij bleef maar aan mij hangen en ik hield hem dan maar vast. Dan begon hij te vallen en probeerde ik hem zacht neer te leggen. Gelukkig gaat het goed met hem, ik zit er wel mee in."

De spits werd meteen vervangen voor Andi Zeqiri, het was duidelijk dat hij de wedstrijd niet kon uitspelen. "Ik was echt van mijn melk, ik wist niet goed wat ik moest doen. Mijn eerste gedacht was om hem neer te leggen en te zien wat er gebeurt. Het was wel beangstigend", besluit Mechele