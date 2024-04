Anderlecht-coach Brian Riemer is er niet over te spreken: "Dat kan gewoon niet"

Anderlecht slaagde er opnieuw niet in om te winnen op verplaatsing in de Champions' Play-offs. Het verschil in het spelniveau van Anderlecht in vergelijking met de thuiswedstrijden was weer treffend.

De eerste helft van Anderlecht was nog goed tegen Cercle Brugge. Het scoorde al na tien minuten en leunde daarna achteruit en verdedigde die voorsprong. Dat lukte ook, maar in de tweede helft deemsterde Anderlecht weg.

"Het eerste deel van de tweede helft waren we nergens. We kwamen er niet uit. Cercle bleef aanvallen", zei Mats Rits achteraf. "We verliezen op dat moment gewoon totaal de controle over de wedstrijd.

Rits zag doelman Coosemans nog een goede redding verrichten op een grote kans van Somers. "De laatste tien minuten kwamen we opeens terug in ons spel, en dan moesten we dat doelpunt gewoon maken. Toch moeten we even samenzitten over dat slechte eerste halfuur in de tweede helft."

Riemer niet tevreden over tweede helft Anderlecht

Ook coach Brian Riemer moest toegeven dat Anderlecht slecht uit de kleedkamer kwam. "We gingen na de goal in een soort shockmodus en dat kan gewoon niet. We vergaten gewoon het wedstrijdplan en begonnen veel te veel lange ballen te trappen."

"Het was een beetje het Wilde Westen", zei de Deen nog. "Ik ben wel tevreden van het slotkwartier, waarin we nog konden winnen. Maar we konden vandaag niet aan de verwachtingen voldoen. Toch blijven we ook nu de nummer één."