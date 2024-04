Frank Raes komt met opvallend verhaal over Raymond Goethals: "Daar is hij ziek geworden en nooit te boven gekomen"

Raymond Goethals is ondertussen al bijna twintig jaar niet meer onder de levenden. De Toveneir overleed in december 2004. Frank Raes diepte een verhaal over waar het met de gezondheid van Goethals is beginnen foutlopen.

"Raymond Goethals was voor VTM mee naar het WK 1998. Daar is hij ziek geworden, de laatste match tegen Zuid-Korea moest hij zelfs vanuit zijn hotelkamer volgen in plaats van vanuit het stadion", aldus Frank Raes.

"Tijdens de match in Bordeaux tegen Mexico is hij ziek geworden. Het was de warmste dag sinds 1947 in Bordeaux, het was echt verschrikkelijk warm. Raymond lekte echt, zijn hemd was helemaal doorweekt die dag."

"En dan is hij in een enorme koude airco in de perszaal gaan zitten. Daar is hij ziek geworden. Hij heeft die ziekte eigenlijk nooit kunnen overwinnen en is eigenlijk ziek gebleven tot aan zijn overlijden", klonk het in MidMid.

Raymon Goethals was een zalige, goede mens

"Hij rookte uiteraard ook, maar ik zag hem nog staan in die wedstrijd en het was enorm warm en die airco was een ijskast en hij stond daar echt af te zien. Iedereen was die dag enorm zwaar aan het afzien van de warmte."

"Raymond Goethals was gewoon ook een heel zalige, goede mens. Ik heb er altijd een goed contact mee gehad", besloot Frank Raes met de nodige emotie in een aflevering die helemaal aan het WK 1998 werd opgehangen.