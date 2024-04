Dan toch nog een EK-droom voor Thibaut Courtois? Real Madrid komt met héél mooi nieuws

Thibaut Courtois komt steeds dichterbij een definitieve terugkeer bij Real Madrid. Na een kruisbandletsel en een meniscusprobleem is hij bijna opnieuw klaar voor de strijd. Hij zit in de selectie voor de match tegen Bayern München.

Op 10 augustus scheurde Thibaut Courtois zijn kruisband van de linkerknie. Toen hij klaar was om opnieuw te spelen blesseerde hij zich aan de meniscus. En zo leek het seizoen voor Courtois er vroegtijd op te zitten.

Ondertussen is er echter goed nieuws. Eerder deze week verbaasde Carlo Ancelotti al met goed nieuws over een opnieuw fitte Courtois, ondertussen is de daad ook al bij het woord gevoegd met de selectie voor komende week.

Dan speelt Real Madrid in de halve finales van de Champions League tegen Bayern München. En Thibaut Courtois neemt mee het vliegtuig naar München. De Belgische doelman is een van de drie geselecteerde goalies.

In de selectie voor duel in München

Of hij tot spelen zal toekomen? Dat lijkt minder waarschijnlijk - met Kepa en Lunin zijn twee andere doelmannen geselecteerd. Maar in de revalidatie is het wel opnieuw een ferme stap in de goede richting voor Courtois.

Doordat Courtois (opnieuw) sneller fit is dan verwacht kunnen er misschien ook opnieuw vragen gesteld worden over een eventuele EK-selectie bij de Rode Duivels. Bondscoach Tedesco en Courtois hebben daarover nog niet gesproken.