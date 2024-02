Peter Vandenbempt pakt uit over Play-Offs: "Voor elke ploeg een nachtmerrie als ze erbij zijn"

Cercle Brugge zit momenteel virtueel in de Champions' Play-offs. Momenteel delen ze de zesde plaats met KRC Genk.

Peter Vandenbempt vond de Brugse stadsderby een verschrikkelijke wedstrijd. Zeker in de eerste helft bleef de analist op zijn honger zitten, omdat Club Brugge besliste mee te gaan met het voetbal van Cercle.

“De strijd en intensiteit evenaren van de stadsgenoot deed Club wel goed, maar je moet zelf blijven voetballen”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Hij vermoedt dat de andere ploegen uit de top zes Cercle Brugge er liever niet bij hebben in de play-offs. “Het zal voor elke ploeg een nachtmerrie vormen als het erbij is in de Champions' Play-off. Zeker voor Club Brugge.”

Het vertrouwen groeit duidelijk bij Cercle Brugge en het feit dat Muslic de Vereniging nu ook al een topploeg noemt is voor Vandenbempt een teken aan de wand. “Al denk ik dat geen enkele topploeg zo wil spelen”, reageert de analist.

Supporters van Club Brugge ontevreden

De fans van Cercle Brugge malen er alvast niet om en kijken uit naar nog eens tien topwedstrijden. Bij Club Brugge is de tevredenheid bij het publiek minder groot, zo voegt Vandenbempt er nog aan toe.

“Sinds Club een paar weken geleden naar voren is geschoven als grote uitdager van Union heeft het 5 op 12 gehaald. Zo staat het toch met de rug tegen de muur. 9 punten achter op Anderlecht en 17 op Union: dan is maar een resultaat goed genoeg.” En dat is winnen, ook tegen Cercle.