Vincent Janssen kent het grote probleem van Antwerp in aanloop naar de bekerfinale: "Dat mag zeker niet gebeuren"

Vincent Janssen kon tegen Union nog eens scoren. Het was pas de tweede goal die The Great Old kon maken in deze play-offs. En dat na een blunder bij Union. Ziedaar, één van de grote problemen van Antwerp in aanloop naar de bekerfinale. Dat beseft ook Janssen.

Antwerp leefde even op hoop, maar die werd snel de grond ingeboord. "We hadden een goed plan en dat werkte aanvankelijk ook", zei Janssen. "We gaven geen kansen weg, maar we creëerden zelf ook wel niet veel."

Die 0-1 stond niet lang op het bord, want in twee minuten zette Union orde op zaken. “Dit is een verhaal dat ons in deze play-offs blijft achtervolgen. Details beslissen een match."

Balverlies op het middenveld is dodelijk tegen deze ploeg. Een eerste les die ze moeten meenemen naar de bekerfinale. "We geven het zelf weg. Het zijn domme fouten in een wedstrijd die persoonlijk moeten opgelost worden.”

Maar er zijn nog lessen te trekken. Gezien ze moeilijk tot kansen komen, zal de organisatie het doorslaggevend punt zijn bij Antwerp. “We gaan ervanuit dat die bekerfinale een duel op zich blijft."

"Al mogen we over anderhalve week niet op achterstand komen”, beseft Janssen. “Vandaag is een les die we meenemen. We moeten iets volwassener leren zijn. Daar kan deze ploeg nog veel stappen in zetten.”