Nog drie titelkandidaten, maar Marc Degryse zag dat het bij eentje echt niet goed liep: "Deed pijn aan de ogen"

Het is na afgelopen speeldag nog spannender geworden bovenaan het klassement. Voor Anderlecht, Club Brugge en Union is alles nog mogelijk.

De Champions' Play-offs zijn plots nog heel wat spannender geworden. Anderlecht is leider met 42 punten, Club Brugge staat er met evenveel punten naast, terwijl Union SG volgt met 41 punten.

Blauw-zwart en Union wonnen hun wedstrijden, terwijl Anderlecht gelijkspeelde. Marc Degryse was dan ook vooral onder de indruk van wat die eerste twee brachten.

"Een statement. Anders kan je de voorbije twee matchen van Club en Union niet noemen", begint hij in Het Laatste Nieuws. "Wie had vooraf gedacht dat Club Genk met zulke cijfers, 4-0 en 0-3, zou kloppen? En wat Union toonde na die 0 op 12 was al even straf."

Over paars-wit was Degryse wel minder enthousiast. "Van Anderlecht hadden we wel verwacht dat het zes op zes zou pakken tegen Cercle. Maar zij zijn gestruikeld. Niet alleen over de voeten van Cercle, ook over de eigen voeten. Tjonge, die tweede helft van Anderlecht deed pijn aan de ogen. Ik zag geen kampioen in spe voetballen."

Paars-wit had een paar belangrijke afwezigen, maar volgens Degryse had coach Brian Riemer het beter kunnen aanpakken. "Oké, Anderlecht miste belangrijke spelers. Thorgan Hazard, Anders Dreyer,... Maar de keuze om Dolberg en Stroeykens op de flank te zetten, kon me niet bekoren."

"Zet dan gewoon Angulo of Amuzu? Je kan dan wel zeggen dat je flanken naar binnen komen, maar daar kan je Cercle amper pijn mee doen. Wel integendeel. Niet vergeten dat Denkey twee enorme kansen liet liggen die hij normaal altijd scoort", besluit Degryse.