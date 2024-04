Besnik Hasi legt enkele hete hangijzers op tafel rond zijn vertrek bij KV Mechelen

Besnik Hasi zal volgend seizoen geen trainer meer zijn van KV Mechelen. Dat maakte de club bekend in een statement.

Besnik Hasi werkt zijn laatste wedstrijden af bij KV Mechelen. De contractverlenging waar de fans op gehoopt hadden komt er niet. Van slabakken zal er geen sprake zijn, niet bij hem en ook niet bij de spelers.

“De spelers moeten zich nog bewijzen voor een nieuwe trainer, een nieuw contract of een nieuwe club”, is Hasi heel erg duidelijk in Gazet van Antwerpen. Hoe dan ook vind ik mijn vertrek zelf ook spijtig. Ik heb hier graag gewerkt. Ik heb mijn job hier gedaan. Toen ik hier aankwam, zat de ploeg in slechte papieren, maar daarna hebben we de resultaten van een kampioenenploeg neergezet.”

Eén van de grote vragen waarom ook Hasi mee blijft zitten op dit moment is wat er gebeurd zou zijn mocht KV Mechelen op dit moment nog aan het meespelen zijn voor de landstitel. “We hebben zelfs tot de laatste wedstrijd gevochten voor Play-off 1. Of ik was gebleven als we wél de Champions’ Play-offs hadden gehaald? Dat weet ik niet.”

Ambities

Het is lang niet het enige vraagstuk dat de trainer bezighoudt. KV Mechelen moet in zijn keuzes de sportieve met de financiële middelen proberen te rijmen en dat is niet altijd gemakkelijk. “Hopelijk toont de club de juiste ambitie naar volgend seizoen”, vult Hasi nog toe aan zijn betoog.

Het worden ongetwijfeld nog spannende weken voor KV Mechelen om een opvolger voor Hasi te vinden die even gepassioneerd met het spelletje bezig is. Gesprekken zijn er in ieder geval nog niet opgestart, een lijstje met kandidaten is er wel, zo is er te horen.