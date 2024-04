KV Kortrijk leeft weer op: "Niet gemakkelijk na de nederlaag van vorige week"

KV Kortrijk degradeert nog niet naar de Challenger Pro League. Door een zege op bezoek bij RWDM is alles weer mogelijk.

Vorige week verloor KV Kortrijk in eigen huis van RWDM, maar nu won het wel in Brussel met het kleinste verschil. De trainer van de Kerels was in zijn nopjes.

“Het is een zeer belangrijke overwinning”, aldus Freyr Alexandersson bij Het Nieuwsblad. “Zeker op mentaal vlak is deze belangrijk. Mijn ploeg was een team en waren mentaal sterk, dat is niet makkelijk na de nederlaag van vorig weekend.”

Een schoonheidsprijs was de wedstrijd zeker niet waard. Na de rust beperkte Kortrijk zich vooral tot het verdedigen van de voorsprong. “We hebben er deze week hard op getraind. RWDM heeft het ons ook niet gemakkelijk gemaakt, maar mijn spelers hebben goed verdedigd.”

Opvallend waren de vele supporters van KV Kortrijk. De club had voor hen gratis bussen ingelegd richting de hoofdstad. “Daarnaast zorgden onze meegereisde fans voor een enorme steun. Vorig weekend was ik teleurgesteld voor hen. Nu geven we hen de overwinning, dat is leuk.”

KV Kortrijk heeft het echter niet meer in eigen hand. Het moet zelf winnen en rekenen op misstappen van RWDM. “Nu komen er nog twee finales op ons af. De jongens moeten het doen en weten wat hen te doen staat. We moeten winnen tegen Eupen, dat is duidelijk. Het is nu all or nothing.”