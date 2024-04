Vijfde op negen punten, maar Mark van Bommel droomt duidelijk nog van de titel met Antwerp: "Ik gooi eens iets heel geks op tafel"

Nog zes speeldagen en we kennen de kampioen in de Jupiler Pro League. In de Champions' Play-off lijkt het een strijd tussen vier ploegen te gaan worden. Al wil ook Royal Antwerp FC het nog niet opgeven.

Vorig seizoen kwam Antwerp in de play-offs nog uit een geslagen positie terug en uiteindelijk wisten ze op de slotspeeldag de titel te maken na een onwaarschijnlijk scenario met een laat doelpunt van Toby Alderweireld.

Dit seizoen lijkt het heel moeilijk te gaan worden. Met nog zes speeldagen te gaan is de kloof tussen Antwerp en leider Anderlecht liefst negen punten. En dus zou het al heel erg gek moeten gaan lopen voor The Great Old.

Een 18 op 18 lijkt nodig voor Antwerp én dan moet het ook in de andere wedstrijden nog wat meezitten om echt nog te mogen dromen van de titel. Toch blijft Mark van Bommel er wel degelijk in geloven, zo blijkt uit zijn persconferentie voor de match tegen Union SG.

Titeldromen Antwerp nog niet voorbij

“Stel je voor – ik gooi nu iets heel geks op tafel: Anderlecht en Cercle spelen twee keer gelijk, net als Club en Genk, terwijl wij twee keer winnen. Dan komen wij op 35 punten en staat de eerste maximaal op veertig", aldus van Bommel tegen Het Nieuwsblad.

"Wij de titel nog pakken? Er zijn al gekkere dingen gebeurd in de play-offs. Het leeft ook in de kleedkamer, zij zien ook de vele veranderingen in de stand. We willen winnen van Union en zij moeten ook winnen, er zal zoals altijd venijn inzitten."