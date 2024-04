Ongelooflijk: Kevin De Bruyne heeft alweer verbazingwekkend record beet

Kevin De Bruyne blijft seizoen na seizoen geschiedenis schrijven in de Premier League. Afgelopen weekend heeft hij weer een nieuw record neergezet.

Manchester City heeft met 0-2 gewonnen op het veld van Nottingham Forest in een cruciale wedstrijd in de titelrace. De doelpuntenmakers waren Josko Gvardiol en Erling Haaland.

Maar er was er slechts eentje die de assists uitdeelde: Kevin De Bruyne, alweer. De Rode Duivel is ook dit seizoen opnieuw een echte machine op het veld.

De Bruyne passeert Giggs en Fabregas

Deze zondag tekende hij voor zijn 15e en 16e assist van het seizoen in alle competities. Maar vooral, het was de 18e keer dat hij twee assists (of meer) uitdeelde in dezelfde wedstrijd in de competitie.

Een record in de Premier League, aangezien hij tot 28 april 2024 het record deelde met Ryan Giggs en Cesc Fabregas. Nu zijn deze twee legendes echter ingehaald door de Rode Duivel.

Bovendien was de assist die hij gaf bij het doelpunt van Haaland de elfde van het seizoen tussen de twee spelers. Een dodelijk duo dat zich nu moet focussen op de Premier League na de uitschakeling in de Champions League.