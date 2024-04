Sven Kums komt met klaar en duidelijk statement voor volgend seizoen bij KAA Gent

Sven Kums stond afgelopen weekend weer in het basiselftal van KAA Gent. De Buffalo's wonnen van Westerlo met 3-2.

Sven Kums, de kapitein van KAA Gent, is weg uit de ziekenboeg. Hij vierde dat met een basisplek tegen Westerlo, maar veel plezier beleefde hij in die wedstrijd niet, ondanks de overwinning van de Buffalo’s.

“Het was leuk om terug te zijn, maar ik had gehoopt op een betere wedstrijd”, was hij eerlijk op de website van de club. “De eerste helft hadden we totaal geen grip. Veel gelopen, maar weinig gevoetbald. Overal kwamen we te laat.”

Kums is iemand die normaal vuur brengt in de ploeg, maar vlak na een periode van afwezigheid is dat niet zo eenvoudig.

Duidelijk statement voor volgend seizoen

“Voor mij was het inderdaad ook moeilijk. Ik was een beetje aan het zwemmen en liep overal wat tussen. Veel gevoetbald heb ik niet gedaan. Heel de ploeg had het moeilijk en ik deelde mee in de klappen. Met wat ritme loopt dat wel vlotter.”

Zaterdag is KV Mechelen de tegenstander en KAA Gent trekt naar daar met een missie. “Geen gemakkelijke verplaatsing, maar het is goed dat we het dan al kunnen afmaken. We moeten daar een goed resultaat trachten neer te zetten om zo snel mogelijk een stap dichter te komen bij een Europees ticket. Sowieso wil ik Europa in.”