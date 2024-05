Gent en Vanhaezebrouck nemen officieel afscheid van elkaar en coach wil met afscheidsbrief aan fans een paar zaken recht zetten

Uiteraard wist iedereen het al: Hein Vanhaezebrouck neemt afscheid van KAA Gent na dit seizoen. De club heeft dat nu ook officieel bekendgemaakt. Vanhaezebrouck zelf hield er ook aan een afscheidsbrief te schrijven aan de fans.

Beste Buffalo’s,

Mijn grootste doel als coach is niet successen behalen, aantrekkelijk aanvallend voetbal brengen, spelers beter maken, jongeren lanceren, een geweldige staf samenstellen of de sportieve werking professionaliseren. Mijn grootste doel is altijd geweest om ervoor te zorgen dat jullie, de supporters, gelukkig zijn.

Tweede periode was veel moeilijker dan de eerste

Tijdens de ontelbare mooie momenten die er geweest zijn in mijn twee periodes bij KAA Gent genoot ik het meest wanneer ik - vanop de achtergrond - onze vierende spelers, mijn uitgelaten stafleden en vooral onze uitbundige fans kon zien genieten van hun Gantoise. Vooral omdat een Gentenaar vroeger nooit echt geloofde dat dit mogelijk was.

Mijn tweede periode heeft van iedereen heel veel energie gevraagd. Ook van mezelf. De opdracht was veel moeilijker dan bij mijn eerste passage. Veel moest rechtgetrokken worden en dan kwamen er nog eens de Covid-jaren zonder supporters bij. Toch zijn we erin geslaagd om elk jaar een Europees ticket af te dwingen.

We wonnen ook de Beker van België, nadat we zowel Club Brugge als Anderlecht hadden verslagen. Ik dacht dat we er dit seizoen eindelijk weer wat bovenop waren en weer konden meedoen voor de mooiste prijzen, maar dat bleek een foute inschatting te zijn. Dat kwam voor mezelf, mijn staf en de spelers hard aan, en dat zal voor de fans niet anders geweest zijn.

Ik vertrek zeker niet met onmin met de club of Sam Baro

Na het seizoen komt er nu een einde aan mijn verhaal bij dit Gantoise. Een einde aan mijn grootste doel om de Buffalo’s, die ondertussen een deel van mijn leven zijn geworden, gelukkig te zien. Ik vertrek absoluut niet in onmin met de club of Sam Baro, zoals soms ten onrechte wordt gezegd of geschreven.

We hebben als verstandige mensen rond de tafel gezeten en er is een besluit genomen. Ik wens KAA Gent, Sam en zijn nieuwe bewindsploeg, de nieuwe coach en iedereen die er bij betrokken zal zijn dan ook heel veel succes in de komende jaren.

Dank aan voorzitter Ivan De Witte om dit doorheen mijn twee periodes mogelijk te maken. Dank aan alle Buffalo-fans, en zeker zij die ook in moeilijke tijden hun club blijven steunen. Dank aan alle medewerkers die zich vanuit hun hart voor de club, onbaatzuchtig inzetten voor hun Gantoise. Zonder jullie is een vlotte organisatie onmogelijk. Dank ook aan alle partners van de club, klein en groot, want zonder jullie zou er geen voetbal zijn.

Dank aan al mijn stafleden en mijn naaste medewerkers over mijn twee periodes heen. Het was een waar genoegen om met zoveel professionele mensen op zo’n warme manier te kunnen samenwerken. Ik hoop dat dit ook bij de nieuwe verantwoordelijken niet vergeten wordt. Dank aan het team van greenkeepers o.l.v. Matisse die bewezen hebben dat ze voor geweldige velden kunnen zorgen als ze zoals nu de middelen krijgen om dat te doen.

Dank aan de afdelingshoofden, bij wie ik altijd een geweldig goed gevoel had en die altijd klaar stonden om ons te ondersteunen. Dank aan de stad Gent en de politie, die altijd paraat waren om hun Buffalo’s ten dienste te zijn